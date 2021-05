Ingegnere in Fisica nucleare, confetti rossi per Gianfranco Ingratta

Presso l’Università degli studi di Bologna, dipartimento di Fisica Nucleare, Gianfranco Ingratta di Villacanale (Agnone) si è laureato con votazione di 110 e lode in Fisica Nucleare. Il neo dottore ha discusso brillantemente la tesi sul comportamento delle particelle nucleari in acceleratore di particelle dal titolo: “Development of novel LAr detecror for the SAND apparatus in DUNE“. A Gianfranco, fratello dell’ingegnere aereo spaziale, Ersilia, ai genitori Aquilino e Michelina Mastronardi, gli auguri più sentiti da parte della redazione de l’Eco online.

Correlati