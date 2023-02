EOS-European Outdoor show, è già record assoluto di espositori: cresce l’attesa

Già cominciati gli allestimenti di EOS-European Outdoor show, la manifestazione fieristica “di rilevanza internazionale” che prenderà il via l’11 febbraio fino al 13 a Veronafiere: gli espositori sono al gran completo e tutti gli spazi sono stati razionalmente impiegati.

È già record assoluto di presenze: 241 gli espositori del settore caccia, tiro, difesa e outdoor, 116 quelli del settore pesca e nautica. Tutti i più importanti produttori di armi italiani (ben 42), tutti i produttori di munizioni, di ottiche, di abbigliamento e di equipaggiamento. Anche espositori internazionali e comunque tutti i marchi del mondo, grazie agli importatori nazionali.

Anche per quello che riguarda la pesca e la nautica, le adesioni hanno superato le aspettative. La pesca a mosca, in particolare, sarà protagonista assoluta grazie alla presenza di nomi importantissimi del “Fly Fishing” italiano e internazionale. Oltre 30 costruttori daranno luogo a “Italian Fly Tying Show”, una manifestazione internazionale di costruzione che si svolge nell’ambito di EOS e che promette un vero e proprio tourbillon di artificiali di ogni tipo.

L’esposizione EOS show 2023 ha una superficie di 61 mila metri quadrati, arricchiti non solo dai tanti espositori in più rispetto alla passata edizione (89 in più cioè il 33%), in tutto 357, ma anche da un intero padiglione, il 6, dedicato all’esposizione canina di taratura internazionale dell’ENCI, Ente nazionale della Cinofilia italiana. Sabato 11 e domenica 12 più di 2.000 cani, tra i quali anche le razze da caccia, sfileranno e si sfideranno in fiera. L’evento sarà fruibile da chiunque visiterà la manifestazione. I padiglioni 11 e 12 sono riservati alle armi, alle munizioni, alla caccia e al tiro.

Il padiglione 10 è quello della pesca e della nautica, con un suo ingresso “dedicato”, mentre il padiglione destinato allo shopping è il 9 e comprende sia la caccia sia la pesca: grazie alla presenza di molti fra i negozi più importanti d’Italia, si potranno acquistare direttamente abbigliamento e attrezzature. In questo padiglione è stato creato un percorso guidato che consente di visitare l’intera proposta.

Sono molti altri gli interventi per rendere la fiera più comoda e funzionale per i visitatori e gli espositori: le zone ristoro, la reception, i servizi e tutti i numerosi parcheggi. Veronafiere garantisce sulla logistica. L’organizzazione di EOS non nasconde più l’orgoglio per aver creato un evento da record unico in Italia, in grado di competere anche con le fiere estere. L’obiettivo dell’incremento di espositori è stato raggiunto, così come quello di migliorare l’esperienza dei visitatori che sono attesi in grande numero.

Per tutte le informazioni, sul sito www.eos-show.com è anche attivo un servizio di chat istantanea.

EOS-European Outdoor show è una grande manifestazione fieristica, alla seconda edizione, organizzata dal Consorzio Armaioli italiani (Con.Arm.I) e da Pintails Srl. Sul sito eos-show.com sono disponibili notizie ed elenco espositori, tutti i calendari e maggiori informazioni. L’edizione 2023 si svolgerà sempre nei padiglioni di Veronafiere dall’11 al 13 febbraio.