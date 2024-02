Era vice presidente della Camera e ad Agnone inaugurò la sezione di An, a distanza di 16 anni Giorgia Meloni torna in alto Molise

Giorgia Meloni torna ad Agnone a distanza di 16 anni. Era il 2008 quando l’attuale Capo di Governo, all’epoca vice presidente delle Camera, arrivò in alto Molise per inaugurare la sezione di Alleanza Nazionale, partito in cui militava, aperta sotto la spinta dell’avvocato Lorenzo Marcovecchio, in seguito eletto sindaco. Questa volta la Meloni arriverà ad Agnone nel pomeriggio di mercoledì 13 marzo, salvo cambi di programma dell’ultima ora, quando farà visita alla fonderia di campane dei Marinelli. Dopodiché la premier e i suoi collaboratori sono attesi a Campobasso per sottoscrivere con il governatore Francesco Roberti il contratto di 440 milioni destinati al Molise per lo sviluppo e la coesione territoriale.