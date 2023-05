Erbacce e sporcizia nel parco giochi di Poggio Sannita, denuncia pubblica del comitato civico “Vediamoci Chiaro”

Erbacce alte più di un metro, sporcizia e altri segnali di degrado e incuria. La denuncia pubblica arriva dal comitato civico “Vediamoci chiaro“, vecchia conoscenza e spina nel fianco per l’amministrazione comunale di Poggio Sannita.

In una nota girata alla nostra redazione, corredata da foto piuttosto eloquenti, il comitato spiega: «Queste sono le condizioni in cui versa il parco giochi situato in Via Parallela a Poggio Sannita. Inaugurato lo scorso anno, con tanto di benedizione del parroco, alla presenza di scolaresche e interventi di politici locali e regionali. A distanza di un solo anno il luogo dei divertimenti dei più piccoli è diventato impraticabile e pieno di insidie».

«Le erbacce – continuano i contestatori – praticamente sono più alte dei giochi presenti e la sporcizia regna sovrana in più punti. A nulla sono valse le segnalazioni di alcuni genitori all’amministrazione comunale, nella speranza che il parco fosse di nuovo frequentabile così da poterci portare i propri figli a giocare. Gli stessi genitori, dopo vana attesa, hanno contattato lo scrivente comitato affinché si facesse portavoce delle loro problematiche. Attendiamo una rapida soluzione al problema – chiudono da Poggio Sannita – e la conseguente messa in sicurezza e riqualificazione dell’intera area giochi in questione».