Eroina e cocaina, egiziano in manette

Non si arresta l’attività di contrasto dei Carabinieri della Compagnia di Termoli per debellare lo spaccio di sostanze stupefacenti sulla costa molisana. Oggi a cadere nella rete degli investigatori è stato un ventunenne egiziano in trasferta da San Severo (FG).



Nel corso di un particolare servizio periodico di controllo, predisposto per contenere il fenomeno dello spaccio di stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Campomarino fermavano un giovane egiziano, già noto alle Forze dell’Ordine. Avvertita la tensione del giovane durante il controllo, i Carabinieri sono andati a fondo e dopo un’attenta perquisizione, gli trovavano addosso ben 20 grammi di eroina, 1 grammo di cocaina, nonché circa 14mila euro divisi in banconote di vario taglio.

Il giovane portato in caserma, dopo gli ulteriori accertamenti di rito, veniva dichiarato in arresto, sottoponendo a sequestro lo stupefacente rinvenuto e il denaro.



Continua senza sosta, soprattutto nel periodo estivo e nel fine settimana, l’attività dei Carabinieri per contrastare lo spaccio delle sostanze stupefacenti nel territorio molisano.