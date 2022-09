Esce a piedi e non fa più rientro, anziano disperso: scattate le operazioni di ricerca

A seguito di segnalazione da parte della compagnia dei Carabinieri di Larino, in merito all’allontanamento volontario, avvenuto il 7 settembre, di Francesco Stinziani, nato a Larino (CB) il 14.09.1940 ed ivi residente, è stato immediatamente attivato il “piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse”, con il coinvolgimento di tutti gli enti del soccorso, sotto il coordinamento della Prefettura di Campobasso.

Sono stati attuati, sin dalle prime ore dalla notizia della scomparsa, mirati interventi con uomini e mezzi delle Forze di polizia (Questura, Carabinieri di Campobasso e Larino, Guardia di Finanza), del Comando dei Vigili del Fuoco di Campobasso, del CNSAS Molise (Soccorso Alpino), dei volontari della protezione civile regionale, del personale dell’Anas, con l’ausilio di droni ed elicotteri per l’esplorazione approfondita del territorio interessato dalle ricerche. Allertati anche il Sindaco e il servizio 118.

Le ricerche sono proseguite ininterrottamente anche durante le ore notturne e sono tuttora in atto.

Di Stinziani non si hanno più notizie certe dalle ore 15:30 del giorno 7 settembre, quando lo stesso si è allontanato dal luogo di residenza, a piedi, facendo perdere le proprie tracce.

Per un supporto nelle ricerche, si pubblica, per la più ampia diffusione, la foto della persona in questione.

Si riporta anche la descrizione sommaria del signore che, al momento della scomparsa, indossava un pantalone modello tuta di colore scuro, una camicia di colore celeste a manica corta, delle ciabatte scure con strappo con calzini, un paio di occhiali da vista di colore metallo con catenina di supporto, un bastone scura da accompagnamento; altezza: metri 1,73; peso: 70 kg.; corporatura media; carnagione chiara; capelli brizzolati bianchi;

andatura claudicante.

Chiunque individui la suddetta persona o sia in possesso di notizie sullo stesso, è invitato a contattare senza indugio il numero di emergenza 112.