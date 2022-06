Esce con il trattore e non fa rientro, quarantenne di Poggio Sannita trovato dai Vigili del fuoco

Un quarantenne ieri era uscito con il trattore da Poggio Sannita per alcuni lavori nei campi. Oggi non vedendolo rientrare la famiglia ha dato l’allarme al 112. I Carabinieri di Agnone immediatamente hanno allertato anche i Vigili del Fuoco. Sono stati visionati tutti i terreni di cui l’uomo era proprietario. Fortunatamente è stato ritrovato dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Agnone lungo una strada alle ore 20 circa probabilmente colto da un malore. È stato affidato al 118 per le cure del caso.

