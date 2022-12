Esce di strada e chiede aiuto ai Carabinieri: era ubriaco, patente ritirata e auto sotto sequestro

Esce di strada, forse a causa della nebbia, e finisce in un campo adiacente la sede stradale. Pensa allora di chiedere aiuto al 112. La centrale operativa di Atessa invia sul posto la pattuglia di Castiglione Messer Marino. Gli uomini in divisa aiutano l’uomo, ma si accorgono che lo stesso ha alzato un po’ il gomito e procedono di conseguenza: patente ritirata e autovettura posta sotto sequestro.

E’ successo questa notta lungo la provinciale che da Colledimezzo conduce a Monteferrante. Alla guida di una Lancia Y un quarantenne di Ortona, che era stato in un centro dell’Alto Vastese per partecipare ad una cena tra amici. Mentre l’uomo percorreva la strada, complice anche fitta nebbia, è uscito di strada, saltando letteralmente una curva e finendo su un campo circostante. Nessun trauma per il conducente, praticamente illeso, ma l’autovettura è impantanata, non si muove di un centimetro. Il quarantenne chiede aiuto al 112. Dalla centrale operativa della compagnia Carabinieri di Atessa viene inviata sul posto una pattuglia, quella di Castiglione Messer Marino.

Gli uomini dell’Arma, al comando del luogotenente Ivan Sammarone, richiedono l’intervento di un carroattrezzi, e chiudono al traffico il tratto di strada per permettere di operare in sicurezza. Riportato il veicolo sulla sede stradale, i Carabinieri si concentrano sulle condizioni dell’uomo al volante, che mostrava infatti una evidente alterazione presumibilmente dovuta all’assunzione di alcol. Al controllo etilometrico, infatti, lo stesso risultava ampiamente positivo. Per questi motivi il veicolo è stato sottoposto a sequestro e la patente di guida ritirata.