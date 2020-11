Esce per raccogliere funghi, disperso nel bosco: scattano le ricerche

Un anziano di Pescolanciano andato a raccogliere funghi in località Bosco di Selva di Castiglione di Carovilli risulta attualmente disperso. L’uomo, uscito questa mattina, non ha fatto rientro presso la propria abitazione. L’anziano, sulla ottantina, è senza telefono cellulare. A lanciare l’allarme il nipote che non lo ha visto rincasare e preoccupato ha allertato le forze dell’ordine. Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco del distaccamento di Agnone e i Carabinieri forestali di Carovilli, unitamente a squadre a terra del Soccorso alpino. Sta sorvolando l’area anche un elicottero dei Vigili del fuoco decollato da Pescara. L’oscurità che sta scendendo sull’area rende le operazioni di ricerca particolarmente complesse.

SEGUONO AGGIORNAMENTI