Escursionista colto da malore, trasferito in ospedale dall’elisoccorso

PENNE (PE) Domenica di intensa vigilanza su tutto territorio abruzzese da parte del Soccorso Alpino e Speleologico con sei stazioni alpine operative, che hanno monitorato l’alta affluenza registrata sulle nostre montagne. A Penne si è svolto un intervento importante per soccorrere un escursionista colto da improvviso malore. Subito si è attivata un squadra di terra e l’elisoccorso decollato dall’aeroporto di Pescara, per raggiungere l’uomo, soccorrerlo e trasportarlo in ospedale a Pescara.

Già l’altra sera la stazione di Penne del Soccorso Alpino e Speleologico è intervenuta per soccorrere e recuperare tre ragazze disperse alla Valle dell’Orfento (Pe), che a causa di Google Map avevano smarrito il sentiero del ritorno, rimanendo intrappolate nel bosco con l’arrivo del buio. Sono state recuperate illese e riportate a valle.



CARPINETO ROMANO E’ stato provvidenziale l’intervento del cane molecolare del Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese, che ieri sera con i colleghi di Lazio e Molise, hanno rintracciato incolume un ragazzo di 26 anni che, dopo un incidente in auto nella notte tra venerdì e sabato, risultava disperso sul Monte Semprevisa, nel territorio del comune di Carpineto Romano.