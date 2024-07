Escursionista precipita in un dirupo, tratto in salvo dall’elisoccorso

Nel tardo pomeriggio di ieri, quasi a scadenza effemeridi, l’Elisoccorso del 118 di stanza a L’Aquila è stato impegnato in un complesso intervento di recupero di un escursionista precipitato in località Colle della Palomba, nel comune di Crognaleto (TE), a quota 1450m. All’uomo, con evidente trauma cranico, sono state prestate le prime cure dal medico anestesista rianimatore sbarcato sul posto, mentre il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo predisponeva le manovre di corda per trasportare il paziente in zona verricellabile. L’uomo è stato poi trasportato presso l’ospedale di Teramo.

foto di repertorio