Esercitazione di ITalert per la regione Molise il 19 settembre alle ore 12

Oggi, 19 settembre, alle ore 12 circa, si svolgerà un’esercitazione del sistema nazionale di allarme pubblico #ITalert.

ITalert è il sistema nazionale di allertamento telefonico, via sms e via internet per comunicare in modo rapido informazioni utili alla popolazione in caso di eventi emergenziali come calamità naturali, incidenti rilevanti o situazioni di rischio sanitario.

L’esercitazione di oggi serve a testare il funzionamento del sistema per verificare l’efficacia e l’affidabilità della piattaforma di gestione dell’allerta e dei canali di comunicazione attivati.

Nel corso della prova i dispositivi presenti sul territorio regionale riceveranno un messaggio di esercitazione.

«Si invita, quindi, la popolazione a non allarmarsi per questa ricezione e a rispondere al questionario che sarà proposto dal sistema per contribuire al suo miglioramento» è la raccomandazione che arriva dal Comune di Agnone.