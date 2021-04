Esplode il cluster di Carunchio: raddoppiato in poche ore il numero dei positivi

«Il Dipartimento di prevenzione mi ha confermato la positività al COVID-19 di altre 10 persone residenti nel nostro Comune. In totale i soggetti positivi salgono a 20. La nostra comunità sta attraversando momenti difficili e di grande preoccupazione. Stiamo cercando di circoscrivere i contagi, è stato effettuato un considerevole numero di tamponi, ma questo sicuramente non basta per sconfiggere il virus. Possiamo però tutti renderci utile nell’osservare semplici pratiche come il distanziamento sociale, un uso corretto dei dispositivi di protezione individuali, evitare assembramenti e muoversi per lo stretto necessario». I

Lo comunica il sindaco di Carunchio, Gianfranco D’Isabella.

Chiaramente le scuole di ogni e grado sul territorio comunale sono state chiuse e in accordo con le autorità scolastiche è stata attivata la didattica a distanza.