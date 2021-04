Branco di cinghiali da quaranta esemplari a ridosso dell’abitato di Schiavi

Un branco di cinghiali da una quarantina di esemplari è stato avvistato, nel pomeriggio di oggi, a ridosso dell’abitato di Schiavi di Abruzzo. Il video, che filma solo la parte finale del branco, è stato realizzato in Via Ficenne, una zona del paese dove sono ubicate abitazioni e attività produttive.

L’assessore regionale Emanuele Imprudente

Al momento la caccia di selezione è ferma, in attesa dell’autorizzazione da parte dell’Atc Vastese. Il controllo invece, attività gestita dalla Polizia provinciale con l’ausilio di cacciatori appositamente formati, è stato pesantemente limitato dalla decisione della Regione Abruzzo di far sparare i selecontrollori solo all’interno dei terreni di proprietà o in conduzione. Risultato: pochissimi abbattimenti e possibilità per i cinghiali di riprodursi praticamene indisturbati. Per ovviare a questo inghippo la Regione dovrebbe semplicemente modificare la legge regionale di riferimento adeguandola alle recenti sentenze. Basterebbero dei rapidi passaggi in commissione e poi in aula, ma per inspiegabili motivi la Regione se la prende comoda.