Estate, l’amministrazione comunale chiama a raccolta gli imprenditori di Agnone

Il Covid sembra realisticamente alle spalle, grazie anche alla massiccia campagna vaccinale posta in essere proprio con il contributo operativo determinante dell’amministrazione comunale. Ora bisogna ripartire, rilanciare l’economia, sfruttare al meglio la stagione estiva imminente per dare respiro all’economia malmessa dell’Alto Molise. E per ottenere questi risultati l’amministrazione comunale vuole concordare e concertare una strategia condivisa con gli attori economici del territorio. Per questo motivo ad opera del Comune è stato convocato un incontro pubblico, in programma sabato 5 giugno, presso il Teatro Italo Argentino, alle ore 15, al quale sono stati invitati a prender parte tutti i titolari di attività commerciali ed artigiane di Agnone, nonché i ristoratori, le associazioni varie, gli albergatori, i proprietari di B&B e case vacanze, «al fine di dare avvio ad una programmazione condivisa delle manifestazioni estive e della ‘Ndocciata 2021». Pina Catauro, consigliere di maggioranza con delega alle attività commerciali, presenzierà alla riunione in nome e per conto dell’intera amministrazione comunale.

