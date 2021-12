Europa Verde Abruzzo, Alessio Monaco e Serena Squeo nominati portavoce regionali

Si è svolto nei giorni scorsi, a Chieti, il Congresso regionale Abruzzo durante il quale è ufficialmente nata Europa Verde Abruzzo. Durante l’assemblea sono stati eletti i co-portavoce regionali, i componenti dell’esecutivo regionale e un consigliere federale nazionale. Nel ruolo di co-portavoce sono stati nominati Alessio Monaco e Serena Squeo, i quali si «impegneranno a creare una cultura politica ecologista, solidale, pacifista e femminista nel territorio abruzzese». Nel Direttivo sono stati nominati: Arcangelo di Berardino, Martina Scopino, Cristina Talamonti, Alessandro Monaco, Anna di Stefano e Gionni Forchetti tesoriere. Nella posizione di Consigliere Federale Nazionale è stato designato Alessandro Monaco, che affiancherà Alessio Monaco già eletto Consigliere Nazionale durante l’Assemblea Costituente tenutasi a Chianciano nel luglio 2021.

«Questa grande squadra – spiegano – si impegnerà nei prossimi anni a stabilire un progetto politico in grado di lavorare sulla diffusione di forti ideali, avendo come fine la conservazione dell’ecosistema abruzzese, a partire dai suoi territori e dalle bellezze che quotidianamente offre. Nel progetto è inclusa la creazione di una solida economia circolare, puntando sulla riduzione dei rifiuti e in una corretta gestione e pulizia dell’ambiente; unitamente alla lotta per la difesa dei diritti dei lavoratori, della tutela alla salute, alla rimozione degli ostacoli che limitano l’eguaglianza delle persone per la salvaguardia del pianeta. L’Abruzzo è un territorio in cui mare e montagna si incontrano, per questo il lavoro di Europa Verde Abruzzo sarà puntare su un’agricoltura biologica e di qualità, incentrata sulla valorizzazione dei territori e dei prodotti locali, e sulla tutela del mare e della biodiversità».