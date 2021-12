Sconfitta di misura per gli esordienti di mister Delli Quadri nella ghiacciaia del Civitelle

«Abbiamo perso 2 a 1 sotto una fitta nevicata, con due ragazzi infortunati, per fortuna non in maniera grave. Comunque sono stati tre tempi molto confusionari. Poco incisivi in fase di attacco. Qualche errore di troppo, sia in difesa che a centrocampo, non ci ha permesso almeno di pareggiare. Alla prossima speriamo meglio».

Sono le parole dell’allenatore degli esordienti Michelino Delli Quadri, a commento dell’incontro di ieri pomeriggio, disputato al Civitelle, sotto una fitta nevicata e a zero gradi di temperatura, contro gli avversari dell’Aesernia Fraterna. I ragazzi di mister Michelino partono subito decisi; buon gioco e conquistano la vittoria nel primo dei tre tempi regolamentari grazie ad un gol di Stefano Sabelli al termine di un’azione con Domenico Totaro. Finisce 1 a 0. Il secondo tempo, mentre nevica sempre di più, vede il ribaltarsi della situazione e termina uno a zero per gli ospiti pentri. L’esito dell’incontro si decide nel terzo tempo, con i ragazzi dell’Agnonese che vanno sotto di un gol. La squadra reagisce: gli avanti granata assediano letteralmente la porta avversaria senza tuttavia trovare la via del gol. Proprio allo scadere il portiere avversario compie una sorta di miracolo sul solito Domenico Totaro lanciato a rete. Il triplice fischio finale decreta la vittoria della squadra ospite. E come dice il mister: «Alla prossima speriamo meglio»