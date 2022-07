European Vespa Days 2022, dal Molise al Portogallo in sella alla famosa due ruote

La passione per la Vespa, storico marchio della Piaggio, non conosce confini.

Ed è proprio questa passione che ha portato tre molisani, in rappresentanza dei Vespa Club di Campobasso e Agnone, a varcare i confini nazionali per intraprendere un viaggio di circa 1.300 chilometri che li ha portati da Barcellona, raggiunta in traghetto da Civitavecchia, a Guimaraes in Portogallo per partecipare all’European Vespa Days 2022 in programma dal 30 giugno al 3 luglio.

Tutti e tre a bordo di tradizionali vespe con cambio manuale tra le quali la più ‘anziana’, una Vespa 150 Sprint del 1969, a cui hanno fatto da ‘damigelle’ una Vespa P200X del 1981 e una PX200E del 1993. Dopo due anni di attesa a causa della pandemia, dunque, si è rinnovato uno dei classici appuntamenti per gli appassionati vespisti giunti in migliaia da tutta Europa nella città portoghese. Lo scrive l’Ansa Molise.