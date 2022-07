Fiocco azzurro in casa Latino-Porfilio, la cicogna porta il piccolo Lorenzo

Si chiama Lorenzo ed è nato ieri pomeriggio all’ospedale ‘Cardarelli di Campobasso’. Festa grande in casa Latino-Porfilio per l’arrivo del secondogenito che ha riempito i cuori di gioia i genitori, mamma Valeria e papà Giuliano, coppia residente a Belmonte del Sannio. Ma la più felice per il lieto evento è sicuramente la sorellina Isabella che non vedeva l’ora di poter abbracciare il fratellino. A Valeria e Giuliano, alla piccola Isabella, ai nonni e parenti tutti, gli auguri più sentiti da parte della redazione de l’Eco online.

