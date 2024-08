Evade dai domiciliari: lo arrestano di nuovo e gli danno i domiciliari

A conclusione di tempestivi accertamenti seguiti ad un controllo su strada effettuato nel corso di un servizio perlustrativo, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Termoli (CB) hanno tratto in arresto un 39enne, già titolare di diversi precedenti penali e di polizia, resosi responsabile del reato di evasione dalla detenzione domiciliare a cui lo stesso si trovava sottoposto per altra causa.

In particolare, nel corso di un servizio perlustrativo di controllo del territorio, i militari notavano lo stesso passeggiare tranquillamente nel centro termolese e procedevano al suo controllo, durante il quale emergeva che l’uomo si era arbitrariamente allontanato dalla propria abitazione, in palese violazione del provvedimento di detenzione domiciliare in atto a suo carico.

Nella circostanza, configurandosi la fattispecie del reato di evasione previsto dall’articolo 385 del Codice Penale, lo stesso veniva tratto in arresto e condotto nuovamente presso la sua residenza in regime di arresti domiciliari a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino (CB).

Nel corso della successiva udienza dinanzi alla competente Autorità Giudiziaria, l’arresto veniva convalidato poiché legittimamente effettuato dagli operanti ed a carico del 39enne veniva confermata la misura degli arresti domiciliari.