Evade dalla comunità terapeutica e si dà alla fuga: arrestato, finisce in carcere

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal comando compagnia di Campobasso, i Carabinieri della stazione di Campolieto hanno tratto in arresto un quarantacinquenne di origine campana, resosi responsabile di evasione.

L’uomo, infatti, sottoposto agli arresti domiciliari presso la comunità terapeutica “La valle” di Toro, aveva deciso arbitrariamente di fare ritorno in Campania.

Sorpreso dai Carabinieri lungo la statale 645, nell’agro di Toro, veniva tratto in arresto, anticipando l’arrivo dei carabinieri della stazione di Toro che si erano già messi sulle tracce dell’evaso; lo stesso veniva così collocato nella casa circondariale di Campobasso a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

La seconda Sezione Penale della Corte di Appello di Napoli, informata dai militari di Campolieto della violazione della misura cautelare da essa stessa emanata e poi violata, disponeva l’aggravamento della stessa misura sostituendola con la carcerazione inframuraria.

In esecuzione dell’ordine di carcerazione, l’uomo è stato così nuovamente arrestato, due giorni dopo il primo arresto, dallo stesso Comando Stazione Carabinieri di Campolieto.

Ancora una volta il controllo assiduo e costante del territorio messo quotidianamente in atto dai Comandi Stazione della compagnia Carabinieri di Campobasso, anche grazie all’opera di coordinamento della Centrale Operativa dell’Arma, ha portato a risultati immediati e positivi.