Vaccini ad Agnone: si parte subito con la seconda dose

L’amministrazione comunale di Agnone comunica che la campagna di vaccinazioni contro il Covid proseguirà presso la sede di Palazzo San Francesco anche domenica 14 marzo 2021.

«In quella data – precisano dal Municipio – dovranno recarsi presso il punto vaccinale unicamente i soggetti ai quali è stata inoculata la prima dose del vaccino Pfizer il 21 febbraio scorso. Ogni assistito è pregato di presentarsi nella stessa fascia oraria in cui è avvenuta la prima somministrazione. Ai soggetti in questione sarà inoculata la seconda dose di vaccino, in modo da completare il ciclo di somministrazioni».