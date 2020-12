Evasione per 340mila euro, sequestrati appartamenti e veicoli ad un molisano

Denaro, immobili e automezzi posti sotto sequestro dalla Finanza per un valore complessivo di circa 340mila euro. E’ l’esito dell’indagine condotta dalla compagnia della Finanza di Campobasso coordinata dalla locale Procura. L’importo corrisponde a mancati versamenti all’erario di ritenute operate nell’anno 2018 da una società campobassana nei confronti di propri dipendenti. Il legale rappresentante si è dunque reso responsabile di reati omissivi in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. La misura ablativa ha riguardato, tra le altre cose, un appartamento in Trentino Alto Adige, per la cui individuazione è risultata decisiva la collaborazione degli investigatori della Finanza presso la Provincia autonomia di Trento.

