Il nuovo numero de l’Eco Alto Molise – Vastese torna in edicola, prenota una copia

Dieci anni senza più il punto nascita del Caracciolo, parla l’ultimo primario Luigi Falasca- La morte e il ricordo di Antonio Antonelli, medico – diabetologo ucciso dal Coronavirus. Ed ancora: venti di crisi nel gruppo politico “Esserci”. Tutto questo ed altro nel nuovo numero de l’Eco Alto Molise – Vastese che arriva nelle edicole cittadine. Nelle pagine a colori speciale Natività 2020 e un poster omaggio a tutti gli emigranti. Per lo sport si parla di calcio, in particolare del campionato si serie D con il passaggio di mano dell’Olympia Agnonese ad una società romana. Ma non è tutto, perché molte altre le curiosità, foto inedite e interviste che troverete nel nuovo numero. Correte in edicola e prenotate una copia!

