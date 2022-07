Eventi estivi, ad Agnone sfila la fanfara dei Bersaglieri dell’8° Reggimento

In attesa di conoscere il cartellone definitivo degli eventi previsto per il mese agosto, trapelano i primi appuntamenti. Tra questi quello fissato il 4 agosto con l’arrivo in alto Molise della Fanfara dei Bersaglieri dell’8° Reggimento. Le amatissime piume nere sfileranno lungo il corso principale della cittadina prima di tenere un concerto dinanzi alla fonderia Marinelli a partire dalle ore 21. Con i bersaglieri anche ospiti del mondo militare. Hanno assicurato la loro presenza i generali, Giuseppe Morabito, membro fondatore dell’Institute for Global Security and Defense Affairs, Nunzio Paolucci, già direttore del museo storico dei bersaglieri di Porta Pia, Sergio Testini, segretario generale del Consiglio Nazionale Permanente delle Associazioni dell’Arma. Il concerto previsto nel piazzale antistante la fonderia Marinelli, sarà presentato da Bruno Cerimele con il maggiore dell’Esercito, Carmine Cavarozzi. Durante l’esibizione, lo scultore Ettore Marinelli creerà live una scultura dedicata al prestigioso Corpo.

Correlati