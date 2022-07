Tiro lunga distanza “Auro d’Alba”, sul podio primeggiano i tiratori molisani

Tiro lunga distanza a Schiavi di Abruzzo, ai nastri di partenza il secondo torneo “Auro d’Alba” con bersagli posti alla distanza di cinquecento metri.

Una giornata magnifica, dal punto di vista del tiratore sportivo, senza vento e dunque adatta a fare punteggio elevato sul cartello. Ha preso il via questa mattina, sul campo di tiro per armi da fuoco “Auro d’Alba” di Schiavi di Abruzzo, il secondo torneo di tiro a lunga distanza. Tiratori e appassionati dall’Abruzzo e dal Molise ovviamente, ma anche dalla Puglia, dalla Campania e dal Lazio, hanno preso parte all’evento sportivo che è solo alla sua prima battuta e che andrà avanti per tutta l’estate. Un torneo sponsorizzato da ben tre armerie: “Il Tempio di Ares” di Chieti Scalo, “Armeria il Cinghiale” di Pescara e “Armeria Candeloro” di Vasto.

Le condizioni meteo perfette hanno permesso ai tiratori di realizzare degli ottimi cartelli, con rosate davvero molto strette.

Pasqualino Valerio e Giulio Toccariello, rispettivamente secondo e primo classificato nella categoria Caccia

Per la categoria Caccia a salire sul primo gradino del podio è stato Giulio Toccariello di Trivento (CB), con un punteggio complessivo di 99 e 13 mouches: medaglia d’argento Pasqualino Valerio di Campobasso con 91 e tre mouches; medaglia di bronzo Arsenio Di Lullo di Bagnoli del Trigno con il punteggio complessivo di 87 e tre mouches.

Luca Rossi e Suntino Mincone, rispettivamente primo e terzo classificato nella categoria Canne Pesanti

Per la categoria canna pesante, la più competitiva e partecipata, il podio è stato il seguente: Rossi Luca da Campobasso medaglia d’oro con il punteggio complessivo di 100 e quindici mouches; medaglia d’argento Corrado Di Carlo da Solopaca (BN) con il punteggio di 100 e undici mouches; al terzo posto del podio Suntino Mincone di Scerni (CH) sempre con il punteggio di 100 e nove mouches. Un podio molto “tirato”, dove la differenza è stata determinata dalle mouchese, a dimostrazione dell’abilità indiscussa dei tiratori che hanno preso parte all’evento sportivo a cura dell’Asd Auro d’Alba di Schiavi di Abruzzo.

Unico tiratore della categoria “Magnum“, con un’arma camerata in 338 Lapua Magnum, Corrado Valvason da Roma con il punteggio di 87 e tre mouches. Prossimo appuntamento il 7 agosto prossimo per la seconda gara del torneo a cinquecento metri “Auro d’Alba”.

Antonio Rosica