Ex percettori del reddito di cittadinanza senza alcun sussidio, M5S: «Situazione grave per molti»

«Le gravi conseguenze delle scelte scellerate del governo Meloni stanno mettendo in ginocchio migliaia di cittadini abruzzesi. Tanti ex percettori del Reddito di Cittadinanza non possono ricevere l’indennità di 350 euro perché in Abruzzo i corsi di formazione non sono ancora partiti e questo blocca l’iter di erogazione del sussidio. Una situazione molto grave che getta tante famiglie in condizioni di indigenza inaccettabile e che conferma l’incapacità del centrodestra di tutelare le fasce più deboli».

lo dichiara la consigliere regionale Barbara Stella del M5S.

«La regione Abruzzo ha approvato il Piano attuativo del programma Gol solo a marzo 2022 e l’avviso del Percorso 4 per finanziare progetti rivolti a disoccupati che si trovano in una condizione di particolare difficoltà, è stato pubblicato solo a ottobre 2023. – continua la pentastellata – Dunque questa possibilità di inserimento nel modo del lavoro non può essere l’unica alternativa per tutti quei cittadini che nel frattempo non hanno un sussidio per andare avanti. Per questo presenterò un’interrogazione regionale per chiedere all’assessore competente quali azioni il governo intende mettere in campo per tutelare tanti cittadini abruzzesi senza lavoro, senza un reddito di cittadinanza, senza un futuro dignitoso. Una cosa è certa, questo centrodestra fa solo danni. Per dare seguito al loro spot elettorale contro il reddito di cittadinanza si sono affrettati a toglierlo e adesso hanno lasciato migliaia di persone e famiglie in difficoltà. Dicevano che volevano migliorare le cose, ma hanno solo mostrato incapacità e la sola volontà di demolire tutto ciò che è stato fatto di buono nel passato per pura posizione ideologica».