False dichiarazioni per intascare il reddito di cittadinanza, denunciato un “furbetto”

Percepiva il reddito di cittadinanza grazie ad una falsa residenza, denunciato un 61enne di Taranto. Proseguono le indagini dei carabinieri della compagnia di Ortona sui falsi percettori del reddito di cittadinanza. I carabinieri della stazione di Fossacesia hanno denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica di Taranto un 61enne con precedenti per l’indebita percezione. L’uomo ha presentato all’ufficio dell’INPS di Taranto la domanda per accedere al beneficio, dichiarando falsamente di essere residente a Fossacesia mentre era stato cancellato dall’anagrafe comunale da oltre 10 anni. La falsa attestazione è stata scoperta dai carabinieri della stazione comparando le banche dati nazionali con l’anagrafe comunale. Il falso beneficiario ha percepito circa mille euro che dovrà restituire.

