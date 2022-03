Acqua biancastra dai rubinetti, problema segnalato al gestore del servizio idrico

Acqua biancastra, già da qualche giorno, dai rubinetti delle abitazioni di Schiavi di Abruzzo. Più di una segnalazione è arrivata alla nostra redazione. Il liquido presenta una insolita colorazione biancastra che non si attenua neanche lasciandolo riposare. Non emana, tuttavia, odori particolari, né presenta alterazioni di sapore. Il Comune ha avvisato il gestore del servizio idrico integrato, la Sasi di Lanciano, assicura il vicesindaco Maurizio Pinnella. Al momento la stessa Sasi non ha fatto pervenire alcuna comunicazione in merito né in Municipio né all’utenza. In via precauzionale e in attesa delle analisi che auspicabilmente il gestore dovrà fare, potrebbe essere consigliabile evitare il consumo dell’acqua per scopi alimentari.

Correlati