False generalità per sfuggire alla cattura: marocchino latitante arrestato nel Chietino

Operazione di largo raggio per il personale del N.O.R. – Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Chieti, che in applicazione di ordinanza della misura della custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte di Appello di L’Aquila, ha tratto in arresto un 34enne marocchino il quale, per depistare le attività di rintraccio già in atto, aveva assunto false generalità. Il soggetto è ora a disposizione dell’Autorità giudiziaria mandante.

