Cocaina, hashish e porto abusivo di armi: denunciati giovani del Chietino

Nell’ambito di un servizio coordinato a largo raggio, eseguito dai militari della Compagnia Carabinieri di Chieti unitamente ad unità cinofila, finalizzato a prevenire le varie attività delittuose e a contrastare la criminalità comune sul territorio nelle serate del week-end, sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria teatina vari giovani, per uso di sostanze stupefacenti, come hashish e cocaina, per un peso complessivo di oltre 30 gr, e per porto abusivo di armi ed oggetti atti a offendere, come coltelli, manganelli e bastoni, il tutto sottoposto a sequestro penale. Sulla gran parte del territorio, lungo le varie arterie stradali, sono stati effettuati numerosi posti di controllo, al fine di ridurre gli incidenti stradali.