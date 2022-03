Famiglia soccorsa nella notte, la sindaca Di Primio precisa: «Non è di Belmonte»

«Non ci risulta alcuna famiglia del paese che abbia avuto difficoltà a causa della neve e né qui in Comune, ma nemmeno a me personalmente, è arrivata alcuna richiesta di aiuto, altrimenti avremmo provveduto con i nostri mezzi». La sindaca di Belmonte del Sannio, Anita Di Primio, non ci sta a passare come un amministratore locale che non aiuta una famiglia in difficoltà rimasta bloccata in mezzo alla neve.

La sindaca Di Primio

Il riferimento è ad un episodio di cronaca dei giorni scorsi, verificatosi di notte: una famiglia è rimasta bloccata in mezzo alla bufera, tra l’altro con tre bambini a bordo. La richiesta agli enti che si occupano di viabilità è rimasta inascoltata, vista anche l’ora tarda. Alla fine il padre ha chiamato i Vigili del fuoco del distaccamento di Agnone che sono prontamente intervenuti con il gatto delle nevi in dotazione recuperando la famiglia in difficoltà. «Forse i fatti si sono verificati lungo la strada che porta a Belmonte del Sannio, ma, torno a ripetere, non ha riguardato alcuna famiglia residente qui in paese. – sottolinea la sindaca – E comunque quel tronco viario non è sicuramente di competenza dell’amministrazione comunale di Belmonte, bensì della Provincia di Isernia».