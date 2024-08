“Fangio tra mito e storia”, la Ferrari rende omaggio al cinque volte campione del mondo di F1

Il 3 e 4 agosto torna l’evento automobilistico “Fangio tra mito e storia” nella sua seconda edizione, nel ventesimo anno di “Abruzzo Vini e Motori”, uno dei più grandi raduni di Ferrari organizzato in Abruzzo. La due giorni sarà l’occasione per ricordare il cinque volte campione del mondo di F1, Juan Manuel Fangio, che negli anni Cinquanta ha trionfato sui circuiti automobilistici con Alfa Romeo, Mercedes, Maserati e Ferrari.

La manifestazione è organizzata da Matteo Di Vito per conto del Club federato ASI C.A.S.T. Teramo del presidente Carmine Cellinese, con il patrocinio di tutti i comuni interessati dal raduno automobilistico e dell’associazione Juan Manuel Fangio di Castiglione Messer Marino.

L’evento toccherà le terre di origine dei genitori del pilota argentino, con partenza il sabato mattina da Pietraferrazzana per poi proseguire verso Tornareccio, dove il C.A.S.T. lascerà una targa commemorativa sulla casa natale di Erminia D’Eramo, madre di Fangio. In seguito, si proseguirà verso Castiglione Messer Marino, paese del papà Loreto Fangio, per poi concludere la giornata ad Agnone. Domenica mattina, dopo esposizione delle auto e la visita alla Fonderia Marinelli, la giornata si concluderà a Villa Santa Maria, patria dei cuochi.

Quest’anno l’evento sarà a tema Ferrari, infatti a guidare il corteo delle auto d’epoca saranno dieci Ferrari scelte a rappresentare tutta la serie delle 8 cilindri, dalla 208 alla F430. Ospite speciale l’ex Ing. Ferrari Spa, Francesco Caruso.