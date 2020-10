Ferito alla gamba dalla motosega, trasferito in ospedale dall’elisoccorso

(ANSA) – LANCIANO, 30 OTT – Grave incidente agricolo oggi a Villa Santa Maria (Chieti) dove un uomo di 65, residente del posto, si è procurato un taglio alla gamba sinistra, all’altezza del ginocchio, mentre con la motosega stava potando alberi da frutta. Per un miracolo l’arto non ha subito l’amputazione dopo che la motosega, a seguito di pressione su un ramo, è schizzata e non è stato più possibile gestirla. Il ferito è stato subito soccorso dal 118 e in elisoccorso è stato successivamente trasferito in codice rosso all’ospedale di Chieti, dove i sanitari sono lo hanno sottoposto ad intervento chirurgico per salvargli la gamba. Per accertare le modalità dell’incidente sono giunti sul posto anche i carabinieri della locale stazione di Villa Santa Maria. (ANSA).

Correlati