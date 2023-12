Festività e sicurezza: nel Chietino scende in campo anche l’Esercito

Presso la Prefettura di Chieti, si è tenuto il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, nell’ambito del quale si è proceduto all’analisi dello stato dell’ordine e della sicurezza pubblica della provincia, allo scopo di individuare le migliori e più adeguate misure di vigilanza finalizzate ad introdurre un piano straordinario di controllo del territorio per l’intero periodo natalizio e di fine anno.

Si è anche proceduto alla disamina dei più rilevanti eventi e manifestazioni connessi al citato periodo festivo per la definizione di mirati servizi di ordine e sicurezza pubblica.

Al Comitato, presieduto dal Prefetto Mario Della Cioppa, hanno partecipato i referenti della Provincia e del Comune di Chieti, il Questore Aurelio Montaruli, il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Colonnello Alceo Greco, ed il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Colonnello Iadarola, in qualità di componenti effettivi del consesso, ai quali si sono aggiunti, per la disamina degli aspetti di specifica competenza, il Dirigente della Sezione di Polizia Stradale di Chieti ed i rappresentanti della Struttura Territoriale ANAS Abruzzo Molise e di Autostrade per l’Italia, Direzione 7° Tronco.

Per l’approfondimento dell’ordine del giorno relativo alle manifestazioni ed eventi in calendario per Natale e Capodanno, oltre al Sindaco di Chieti, sono stati convocati i Sindaci dei Comuni di Vasto e Lanciano, mentre la concertazione delle misure di controllo degli esercizi che producono e/o commerciano materiale esplosivo, nei cui riguardi sono stati disposti stringenti controlli per assicurare il rispetto della normativa, ha richiesto anche la partecipazione dell’Esercito.

In particolare il piano straordinario di controllo del territorio si esplicherà attraverso le seguenti direttrici:

• Massima implementazione dell’azione operativa autonoma, di ogni genere, sul territorio da parte di ogni Forza di polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza) per tutto il periodo delle festività;

• Strutturazione di un’azione straordinaria interforze, vale a dire in maniera congiunta fra le Forze di Polizia, per assicurare un capillare controllo del territorio, di ordine e sicurezza pubblica, coordinata e raccordata, oltre le attività ordinariamente garantite, con il concorso della Guardia di Finanza ed il contributo delle Polizie Locali, queste ultime per gli aspetti di sicurezza urbana di specifica competenza, nel quadro, tuttavia, delle direttive tecniche emanate dal Questore. In tal senso saranno coinvolte anche le specialità della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri. Il suddetto piano straordinario riguarderà il periodo lunedi 18 dicembre 2023 / 7 gennaio 2024 e sarà dettagliato dal Questore con specifica ordinanza;

• Potenziamento della vigilanza di tutti gli obiettivi sensibili dell’intera provincia, da parte di tutte le pattuglie coinvolte in detti servizi;

• Adozione di un articolato piano di controlli straordinari su strade extraurbane e autostradali, a cura della Polizia Stradale, in raccordo con l’Arma dei Carabinieri, per il controllo degli snodi urbani importanti fra i quali anche la cd.” Trignina”, in relazione alle determinazioni assunte sulla stessa, sia in precedenti Comitati che nella recente riunione operativa della Polizia Stradale con le Polizie Locali di quei comprensori territoriali;

• Rilancio dei piani di azione gia a suo tempo individuati per la prevenzione di rave party in provincia, con i quali le Forze di Polizia avevano predisposto un piano operativo di intervento, contestualmente disponendo un continuo monitoraggio delle aree potenzialmente interessate per un tempestivo intervento;

• Predisposizione, da parte della Questura, di specifici servizi anche appiedati di ordine e sicurezza pubblica, con il concorso della Polizia Locale competente, nei giorni di massima concentrazione di persone, cadenti all’interno del periodo suindicato, nei centri storici (mercatini e feste varie) delle maggiori città della provincia, per assicurare l’adeguata percezione della presenza dello Stato sul territorio;

• Predisposizione di un raccordato piano di controlli interforze sia nelle fabbriche che presso esercizi di ogni genere ma anche su strada di artifici pirotecnici per reprimere la vendita illegale di materiale esplosivo vietato;

• Specifica strutturazione dei servizi di ordine pubblico, a cura della Questura, in occasione del Capodanno, nelle città ove sono previsti eventi particolari e rassegne canore. In questo senso, in Comitato, è stata ribadita la necessità ai Sindaci presenti di valutare eventuali profili di vulnerabilità allo scopo di procedere alla migliore gestione degli aspetti organizzativi funzionali a quelli di ordine e sicurezza pubblica.