Fiaccolata sulla neve, Capracotta sfila per la pace e raccoglie fondi per il popolo ucraino

«Capracotta sfila per la pace». Dal “tetto” dell’Alto Molise innevato parte una iniziativa dimostrativa e di solidarietà allo stesso tempo. «Lo faremo con una fiaccolata sulla neve sabato prossimo, 12 marzo. – spiega il sindaco di Capracotta, Candido Paglione – Il Comune, con la Pro-loco, lo sci club, le Società di Mutuo Soccorso e Matese ski, ha organizzato l’evento per dire no alla guerra in Ucraina e nel mondo e per manifestare concretamente il sostegno al popolo ucraino: “acquistando” una fiaccola, eventualmente anche a distanza, si destina loro una piccola somma».

Un’azione dimostrativa, dunque, ma anche pregna di concretezza, perché appunto il ricavato della fiaccolata in montagna sarà devoluto alle necessità della emergenza umanitaria conseguente alle operazioni belliche ad Est dell’Europa. Il raduno per prendere parte alla fiaccolata per la pace è alle ore 17 di sabato in località Santa Lucia, nei pressi dell’Hotel Monte Campo. Subito dopo la registrazione dei partecipanti il corteo muoverà in direzione del centro abitato del paese dove si terrà la benedizione delle fiaccole ad opera del parroco don Elio Venditti. Le fiaccole saranno in vendita, ma con la sola finalità di raccogliere fondi da destinare alle necessità del popolo ucraino.

L’offerta minima prevista è di dieci euro e chi non potrà partecipare fisicamente alla fiaccolata potrà ugualmente contribuire alla causa benefica con una donazione da fare alla Pro Loco di Capracotta o mediante bonifico bancario utilizzando l’Iban IT22I0832715600000000015704 intestato alla Pro Loco indicando come causale “Pro popolo ucraino“. «Un modo concreto, dunque, per dire no alla guerra. – aggiunge in chiusura il sindaco Paglione – Del resto abbiamo mostrato da subito la disponibilità ad accogliere i profughi ucraini e in questi giorni stiamo lavorando proprio per reperire le strutture che potranno ospitare le famiglie ucraine che fuggono dalla guerra». Insomma, l’appuntamento per il fine settimana è sicuramente a Capracotta per una #montagnadisolidarietà.