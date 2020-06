Fiamme Gialle in festa per il 246°anniversario della fondazione

Nella mattinata odierna è stato celebrato a Lanciano il 246°Anniversario della Fondazione del Corpo della Guardia di Finanza alla presenza del Prefetto di Chieti – S.E. Giacomo Barbato, del Sindaco di Lanciano – Dott. Mario Pupillo –, del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza – Col. Serafino Fiore – e di una rappresentanza di militari delle Fiamme Gialle in forza ai Reparti della Provincia di Chieti. La scelta del capoluogo Frentano, come ha sottolineato il Comandante Provinciale Col. Serafino Fiore in un suo breve indirizzo di saluto alle autorità presenti, vuole essere un segno di attenzione al territorio ed un omaggio ad una città che possiede nel suo dna, per storia e cultura, i valori fondanti della nostra Repubblica.



La cerimonia è iniziata con la resa degli onori a S.E. il Prefetto della Provincia di Chieti e la deposizione di una corona di alloro alla stele che ricorda i caduti delle Fiamme Gialle. Successivamente, il Comandante Provinciale Col. Serafino Fiore ha letto il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l’Ordine del giorno speciale del Comandante Generale della Guardia di Finanza Gen. C.A. Giuseppe Zafarana. La breve e sobria cerimonia è terminata con la lettura della “preghiera del Finanziere”.