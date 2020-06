246° anniversario della Finanza: il generale De Gennaro presiede la cerimonia

Nella mattinata odierna, in L’Aquila, presso la caserma “Sottotenente M.A.V.M. Tito Giorgi”, sede del Comando Regionale della Guardia di Finanza, si è celebrato il 246° Anniversario della Fondazione del Corpo della Guardia di Finanza.



Alla cerimonia, improntata alla massima sobrietà secondo le limitazioni legate all’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia del virus Covid-19, è intervenuto il Comandante Interregionale dell’Italia Centrale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Andrea De Gennaro, per la prima volta in visita ai Reparti D’Abruzzo, ed ha presenziato il Prefetto di L’Aquila, D.ssa Cinzia Teresa Torraco.

La commemorazione è iniziata con la deposizione di una corona di fiori, da parte del Comandante Regionale Abruzzo, Gen. B. Gianluigi D’Alfonso, alla targa commemorativa intitolata al S.Ten. Tito Giorgi, Fiamma Gialla insignita della Medaglia d’Argento al Valor Militare per le sue eroiche gesta in occasione delle attività di repressione del brigantaggio nella seconda metà del 1800.