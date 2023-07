Fiamme su un’imbarcazione, esercitazione antincendio della Guardia Costiera

Presso il porto di Vasto, è stata organizzata un’esercitazione antincendio coordinata dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto. Alle ore 10, a seguito di una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa della Guardia Costiera di Vasto, è stata infatti attivato il piano antincendio portuale, e pertanto sono stati immediatamente allertate le centrali operative dei Vigili del fuoco e del 118, nonché i servizi tecnico nautici del porto di Vasto e la Capitaneria di porto di Ortona, tenendo informata la Prefettura.

L’esercitazione ha interessato il locale Circolo Nautico simulando un incendio a bordo di un’unità da diporto ivi ormeggiata e la presenza di due figuranti, forniti dalla Croce Rossa, gravemente infortuni a seguito dell’evento.

Da subito il personale del Circolo Nautico, mediante il proprio personale ed i propri apprestamenti antincendio, ha proceduto a porre in essere le prime azioni atte a cercare di estinguere le fiamme presenti a bordo dell’imbarcazione. In tempi rapidi giungevano in porto due mezzi del locale distaccamento dei VV.F. di Vasto ed un’ambulanza della Croce Rossa, e, contestualmente, mediante la dipendente Motovedetta CP 538 veniva interdetto l’ingresso in porto ad ogni unità navale.

L’esercitazione si concludeva a seguito dell’intervento del personale dei VVF che, domato l’incendio, poneva l’area in sicurezza permettendo al personale sanitario di poter trattare gli infortunati.

Tale esercitazione rientra in quelle attività a cadenza periodica, organizzate dalla Guardia Costiera, per testare le capacità operative e la celerità degli interventi in caso di emergenza in porto, permettendo di verificare l’efficienza e la sinergia dei mezzi di soccorso, nonché rilevare e correggere eventuali criticità.

Il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto, Tenente di Vascello Stefano Varone, ringrazia «tutti gli operatori intervenuti per la collaborazione e la professionalità dimostrata a tutela dell’incolumità pubblica. Il momento addestrativo ha difatti confermato la sinergia tra le parti intervenute, che ha permesso di raggiungere gli obbiettivi previsti e programmati con tempestività e sicurezza».