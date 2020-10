Fibra in panne: individuato il guasto, tecnici già al lavoro

Potrebbe essere in via di soluzione il perdurante problema che ha riguardato la fibra ad Agnone. Un guasto a danno delle strutture che servono la cittadina altomolisana sarebbe infatti stato individuato tra Capracotta e Forlì del Sannio. Stando alla indiscrezioni circolate pare che la rete che porta la fibra abbia subito dei danni, probabilmente a causa del maltempo delle scorse settimane. I tecnici sono tuttavia già al lavoro per riparare il guasto e ripristinare il corretto funzionamento degli impianti e del servizio.

