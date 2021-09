Fienile in fiamme: mezzo agricolo e balle di fieno incenerite, cavalli messi in salvo

Nella notte un incendio ha distrutto un fienile nel comune di San Martino in Pensilis. Intervenute le squadre di Viigli del fuoco dei distaccamenti di Termoli e Santa Croce e del comando di Campobasso. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Un mezzo agricolo e numerose balle di fieno e paglia rimessi sotto una struttura metallica coperta sono andati distrutti dal fuoco. A scopo cautelativo sono stati allontanati dall’area interessata nell’evento sedici cavalli da corsa. Le cause del rogo sono in corso di accertamento da parte dei tecnici del corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

