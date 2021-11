Film: la Mastronardi nel ruolo di Carla Fracci, il cinema d’autore all’Argentino

“Carla”. La storia della grande e monumentale ballerina Carla Fracci approda al cinema Italo Argentino di Agnone. Ad interpretarla l’attrice di sangue molisano, Alessandra Mastronardi il cui papà Luigi e nativo della frazione Villacanale, ridente borgo alle porte di Agnone.

L’appuntamento è per mercoledì 10 novembre con due spettacoli: alle ore 18,00 e alle 21,30.

La locandina del film Carla con Alessandra Mastronardi

La pellicola, in uscita in tutti i cinema italiani e diretta da Emanuele Imbucci, racconta la storia di Carla Fracci a partire dalla sua infanzia, vissuta nel pieno periodo bellico della Seconda guerra mondiale. Il destino della piccola Carla sembra già scritto, infatti già all’età di 10 anni la bambina viene sottoposta alle selezioni del Teatro alla Scala e, nonostante il suo aspetto gracile ed emaciato, viene ammessa. È la migliore tra le allieve e l’unica che riesce a tenere testa è Ginevra Andegari (Paola Calliari), esponente della Milano bene, con la quale la Fracci sarà inizialmente in competizione per poi stringere una forte amicizia, data dalle tante collaborazioni.

Per scoprire come andrà a finire non resta che attendere mercoledì 10 novembre ed accomodarsi sulle poltrone del cinema agnonese.