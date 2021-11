Furto in abitazione: le telecamere inchiodano il responsabile, denunciato dai Carabinieri

Sempre alta l’attenzione e costante l’impegno dei militari dell’Arma nel contrasto alle odiose forme di reati “predatori”, per di più ai danni di vittime vulnerabili, come nel caso in questione risolto dai Carabinieri del Comando Stazione di Francavilla al Mare. Un 54enne di Tivoli (RM) è stato denunciato, all’esito della protratta e certosina attività d’indagine esperita, dai Carabinieri di Francavilla al Mare per furto in abitazione in concorso. Il furto risale al tardo pomeriggio del 12 maggio scorso. L’uomo, insieme ad altri due individui in via di identificazione, dopo essersi introdottio nell’abitazione di un 80enne di Francavilla al Mare, si appropriava di alcuni monili in oro e della carta bancomat dell’ignaro proprietario che in quel momento non era in casa. Le indagini sono scattate a seguito della denuncia sporta dalla vittima. L’individuazione del responsabile è stata possibile grazie all’accurata analisi delle immagini dei sistemi di video sorveglianza presenti nella zona incrociate a quelle del sistema di video sorveglianza presente presso l’istituto di credito ove il malfattore effettuava un prelievo di contante utilizzando la carta bancomat rubata.

