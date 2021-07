Finale europeo di calcio, il Prefetto vieta i maxi schermi nelle piazze per motivi di sicurezza

La Prefettura di Chieti ha invitato una nota ai sindaci del territorio con la quale si chiede di non autorizzare l’installazione dei maxi schermi nelle piazze per la finale degli Europei tra l’Italia e l’Inghilterra. Provvedimento adottato per motivi di ordine e sicurezza, e soprattutto per la salute pubblica.

«Invito tutti i concittadini a rispettare le norme di distanziamento in occasione della finale europea, nella speranza, di poter gioire assieme a tutti gli italiani per la conquista del titolo» commenta il sindaco Felice Magnacca.