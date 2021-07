Finalissima Europeo, Agnone blindata per garantire sicurezza e rispetto delle regole

Il vicesindaco e assessore alla Sanità, Giovanni Di Nucci, consultatosi con il sindaco Daniele Saia, ha ritenuto opportuno ribadire «l’importanza del rispetto delle norme anti-contagio in vista della finale degli Europei che vede sfidarsi la nazionale italiana con quella inglese».

Nonostante l’ottimo andamento della campagna vaccinale, la variante Delta del Covid-19 continua a circolare sul suolo nazionale e internazionale, tanto da aver portato ad un brusco innalzamento della curva dei contagi in alcuni Paesi Europei ed extra-Europei.

«Bisogna evitare a tutti i costi che il virus inizi nuovamente a diffondersi nel nostro Comune, al momento Covid-free, che è pronto ad accogliere tantissimi turisti nelle prossime settimane. – spiegano dal Comune – Per tali motivi, durante la visione della partita e durante gli eventuali festeggiamenti post-partita, bisognerà ricordare di indossare la propria mascherina negli spazi chiusi e all’aperto in caso non si riesca a mantenere il distanziamento interpersonale, come previsto dalle ultime direttive ministeriali. Contestualmente, durante la serata, saranno intensificati i controlli delle Forze dell’Ordine per garantire sicurezza e rispetto delle regole».