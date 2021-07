Turismo, ‘Bell’Italia’ consacra Pietrabbondante meta da visitare

L’inserto del Corriere della Sera, ‘Bell’Italia’, consacra il santuario Italico di Pietrabbondante meta da visitare quest’estate. Costruito agli inizi del II secolo avanti Cristo, il tempio, centro religioso dei Sanniti Pentri, rappresenta un unicum per quanti desiderano recarsi in Molise e conoscere le bellezze storico-architettoniche della XX regione italiana. Oltre a Pietrabbondante, l’inserto del Corsera consiglia la visita al castello di Capua di Gambatesa, eretto prima del XII secolo quale dimora nobiliare e il Pantano della Zittola di Montenero Val Cocchiara immenso in un contesto naturalistico, al confine con l’Abruzzo, da brividi.

I servizi dei tre siti molisani consultabili su ‘Estate Bell’Italia’ da pagina 141 fino alla pagina 144. Da 35 anni ‘Bell’Italia’ porta i suoi lettori alla scoperta del nostro Paese con l’intento di far conoscere le bellezze meno note, ma spesso più sorprendenti. Veri e propri paradisi, talvolta dietro l’angolo di casa, di cui non sempre si ha consapevolezza. Tra queste le tre mete molisane indicate nell’inserto.