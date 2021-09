Finalissima tiro lunga distanza: Auro d’Alba installa le telecamere e chiama a raccolta gli appassionati

«Con piacere invitiamo domenica 19 settembre, dalle 8:30, tutti gli appassionati del tiro a lunga distanza all’ultima gara del nostro campionato a 500 metri. Vi ricordiamo che possono partecipare tutti, anche chi non ha fatto le gare precedenti. Ci siamo finalmente dotati di telecamere sui bersagli, quindi la finale si svolgerà con il supporto delle stesse. Ogni tiratore utilizzerà il proprio smartphone sul quale verrà installata una app per visualizzare in diretta e in tempo reale i bersagli. Resta intesso che le telecamere sono un ausilio allo svolgimento della gara, esattamente quanto la facoltà di utilizzare un cannocchiale personale; l’eventuale malfunzionamento delle stesse non inficerà lo svolgimento della gara stessa, ma chiaramente faremo il possibile perché tutto funzioni al meglio».

E’ quanto annunciano dall’Asd “Auro d’Alba” di Schiavi di Abruzzo, associazione sportiva che gestisce l’omonimo campo di tiro a oltre mille metri di altitudine. Fase finale del torneo a 500 metri, dunque, domenica prossima, una competizione sportiva che ha visto confrontarsi sulle linee di tiro tiratori provenienti da Marche, Puglia, Lazio, Abruzzo e Molise. E per la finalissima la novità del sistema di telecamere, sempre ad uso gratuito per i tiratori, che renderà la competizione ancor più tecnica e avvincente.

«Infine ricordiamo a chi ha partecipato almeno a due gare torneo -continua il direttore di tiro, Giampaolo Di Biase – che con la gara finale si concorre alla vittoria del torneo (i punti della gara finale valgono doppio (x2) e si sommano a quelli delle due migliori gare precedenti). Tra tutti i tiratori in classifica torneo (2 gare + finale) verranno estratti un kit di pulizia da campo multi-calibro (Otis elite gun cleaning kit con multiuso Gerber) offerto dal nostro sponsor tenico Il Tempio di Ares Chieti – AresArmi del valore di 150€ e un cesto di prodotti tipici del posto.

Il costo della gara è di 20€ per gli iscritti e 30€ per i non iscritti (che saranno tesserati contestualmente, ndr) e comprende la partecipazione alla gara, l’utilizzo del sistema video e il pranzo sul campo. Per info contattateci sulla pagina FB oppure ai numeri che trovate sulla stessa. Potete scaricare il regolamento ufficiale a questo link».