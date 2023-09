Finanza: il capitano Aldo Cucciniello al comando del gruppo di Isernia

Cambio al vertice del Gruppo della Guardia di Finanza di Isernia. Dopo cinque anni il Maggiore Lorenzo Musone lascia la sede pentra per assumere un nuovo incarico presso il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli.

L’Ufficiale Superiore, durante il suo periodo di comando del Gruppo di Isernia, si è particolarmente distinto nella direzione di articolate e complesse indagini di polizia giudiziaria, tra le quali si menzionano le operazioni “Galaxy”, “Reddito di Residenza”, “Sweet Canapa”, “Gold Reception” e, da ultimo, “Castellinaria”.

Il Comandante Provinciale di Isernia, Colonnello Franco Tuosto, ha espresso all’Ufficiale in partenza vivo apprezzamento per il lavoro svolto, formulandogli i migliori auguri per il nuovo incarico.

Al Maggiore Musone subentra il Capitano Aldo Cucciniello, già in servizio al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Isernia, ove ha ricoperto negli ultimi due anni l’incarico di Comandante della Sezione Tutela Finanza Pubblica.

L’Ufficiale si è arruolato nella Guardia di Finanza nel 1994, ha conseguito la Laurea Magistrale in economia e management ed è insignito dell’onorificenza di “Cavaliere dell’Ordine della Repubblica Italiana”; è originario della provincia di Avellino, sposato e con tre figli.

Nel corso della carriera, ha ricoperto diversi incarichi, tra cui quello di Comandante di Sezione del 1º Nucleo Operativo alla sede di Milano e di Comandante di Sezione del Gruppo Criminalità Organizzata del Nucleo PEF di Napoli.

Al Capitano Cucciniello il Comandante Provinciale ha formulato i migliori auguri di “buon lavoro” per il nuovo incarico assunto.