Finanza: il saluto del generale Refolo ai militari del comando provinciale pentro

Nella mattinata odierna, il Comandante Regionale Molise, Generale di Brigata Salvatore REFOLO, si è recato in visita al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Isernia.

L’Ufficiale, accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Vito Simeone, ha incontrato i Comandanti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, del Gruppo e della Tenenza, un’aliquota del personale in servizio ed in congedo nonché i delegati dell’Organo di base della rappresentanza militare.

Il Generale REFOLO, che lascerà a breve, per raggiunti limiti di età, il Comando Regionale Molise, ha inteso esprimere a tutti i finanzieri della provincia di Isernia il proprio ringraziamento per l’impegno quotidianamente profuso e per i risultati conseguiti nei vari settori d’intervento della Guardia di Finanza, con l’auspicio di ogni soddisfazione professionale e personale.