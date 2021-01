Finanziata la videosorveglianza a Rosello, tempi duri per i ladri

«Una buona notizia per la nostra comunità: il Ministro dell’interno ha approvato, in data 31/12/2020, la graduatoria definitiva che assegna l’importo di 17 milioni di euro a 254 Enti Locali (su 2265 richiedenti) per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza. Il Comune di Rosello è beneficiario di un contributo di euro 46mila finalizzato alla realizzazione nei centri abitati di Rosello e Giuliopoli, di un sistema di videosorveglianza per la sicurezza urbana, tutela del territorio, prevenzione e repressione di fenomeni di microcriminalità».

Lo annuncia il sindaco di Rosello, Alessio Monaco. Una buona notizia anche per l’Alto Molisee, atteso che il territorio comunale di Rosello rappresenta di fatto una porta e uno sbocco per la fondovalle del Sangro anche per le popolazioni molisane che vivono al di qua del confine. Un sistema di videosorveglianza attivo a Rosello permetterà di monitorare il flusso di veicoli diretti e in uscita dall’Alto Molise, innalzando i livelli di sicurezza e fornendo un utile strumento alle forze dell’ordine.